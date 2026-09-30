Traffico a Salerno, Galdi assente in commissione

È saltato il confronto in Commissione Mobilità convocato a Palazzo di Città per fare il punto sui pesanti disagi alla circolazione registrati domenica scorsa a Salerno, in occasione dell’Air Show delle Frecce Tricolori.

L’assessore alla Mobilità Rocco Galdi, che avrebbe dovuto riferire sulle criticità emerse nella gestione del traffico, non ha partecipato alla seduta. L’assenza è stata motivata da esigenze istituzionali. La mancata audizione ha provocato la protesta dei consiglieri di opposizione, che avevano chiesto un confronto urgente sull’organizzazione della viabilità durante la manifestazione.

Nei giorni scorsi, infatti, diversi esponenti della minoranza avevano sollecitato chiarimenti dopo le lunghe code e i rallentamenti che hanno interessato numerose arterie cittadine. La consigliera Ersilia Trotta aveva anche formalizzato la richiesta di dimissioni dell’assessore, mentre altri consiglieri avevano chiesto una relazione puntuale in Commissione.

A rendere ancora più acceso il confronto è stata inoltre la questione della diretta streaming delle commissioni consiliari. La richiesta di trasmettere i lavori della seduta non è stata accolta, suscitando ulteriori contestazioni da parte della minoranza.

Il tema della trasparenza era già stato sollevato nelle settimane scorse da diversi consiglieri comunali, che avevano proposto di introdurre la diretta streaming delle sedute del Consiglio comunale e, per le commissioni, almeno nei casi riguardanti questioni di particolare interesse pubblico.

Il confronto sulla gestione della mobilità è quindi rinviato. Galdi, che ricopre l’incarico di assessore alla Mobilità dal giugno scorso, aveva già difeso il dispositivo predisposto per l’Air Show, spiegando che il piano era stato elaborato insieme a Prefettura, Questura e organizzatori e che la chiusura di un tratto del lungomare aveva inevitabilmente riversato il traffico sulla viabilità interna.

Ora l’opposizione attende la nuova convocazione della Commissione per chiedere chiarimenti sul piano del traffico, sulla gestione dei flussi e sulle misure da adottare in vista dei prossimi grandi appuntamenti cittadini.