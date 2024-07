Visconti (Ficei): ritardo fondi Fsc danneggia imprese e famiglie

«L’attivazione immediata dei fondi Fsc è cruciale per la Campania, una regione che necessita urgentemente di risorse per sostenere il suo sviluppo economico e sociale. Ogni giorno di ritardo nell’erogazione dei fondi rappresenta un danno significativo non solo per le imprese e le amministrazioni comunali, ma anche per le famiglie che dipendono dai servizi e dalle opportunità che tali finanziamenti possono generare».

A dirlo è Antonio Visconti, presidente Ficei (Federazione italiana consorzi enti industrializzazione) e numero uno dell’Asi (Area di sviluppo industriale) di Salerno.

«La burocrazia e alcune incomprensibili valutazioni politiche stanno ostacolando progetti vitali, come la messa in sicurezza del territorio e la promozione di iniziative culturali, che sono essenziali per il benessere collettivo – aggiunge Visconti –. Senza questi fondi, interi comparti soffrono, limitando la crescita e la prosperità della regione».

«È necessario che il governo centrale risponda con urgenza e serietà alle richieste della Regione Campania, eliminando gli ostacoli e garantendo l’effettiva distribuzione delle risorse. Solo così – conclude il presidente di Ficei – sarà possibile rilanciare l’economia locale, creare posti di lavoro e migliorare la qualità della vita per tutti i cittadini».