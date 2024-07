Salernitana valuta Seck del Torino

La Salernitana valuta Demba Seck, che il Torino ha proposto al club di Iervolino nell’operazione che porterebbe il difensore Lorenzo Pirola all’ombra della Mole. 23 anni, senegalese, Seck è un’ala destra, ma ha ricoperto anche altri ruoli offensivi. Un calciatore eclettico, quindi, che ha maturato 45 presenze in A e 25 in B segnando, però, soltanto un gol. Il suo contratto col Torino scadrà tra un anno. Nella scorsa stagione, da gennaio ha giocato in prestito col Frosinone. È cresciuto nell’Imolese e nella Spal, che poi due anni fa lo cedette al Torino per 3,6 milioni. Il Torino a sua volta segue da tempo (dallo scorso marzo) Lorenzo Pirola, su cui c’è anche il Parma.