Violenza sessuale su turista minore, arrestato a Scafati custode scavi Pompei - Le Cronache Cronaca
Edicola

Notizie Flash!

Violenza sessuale su turista minore, arrestato a Scafati custode scavi Pompei
Fonderie Pisano, depositate le integrazioni per l’Aia
Sangiuliano propone, via calamite e kebab dai centri storici.
Pontecagnano, chiesti 8 anni per Mario Strianese
Cronaca Campania

Violenza sessuale su turista minore, arrestato a Scafati custode scavi Pompei

  • Settembre 16, 2026
  • 0
  • 34
  • 2 Min Read
Violenza sessuale su turista minore, arrestato a Scafati custode scavi Pompei

Nella mattinata odierna, a Scafati, i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare della in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della locale Procura della Repubblica, hanno proceduto all‘arresto di un custode del Parco Archeologico di Pompei, gravemente indiziato in ordine al reato di violenza sessuale aggravata, commesso nella mattinata del 16 agosto 2026 in Pompei, all’interno del Parco Archeologico, ai danni di uno studente minorenne, di anni diciassette, visitatore del suddetto parco Archeologico. L’attività d’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta tempestivamente dai militari del Posto Fisso Carabinieri Scavi, è scaturita dalla denuncia-querela presentata dalla giovane vittima immediatamente dopo il fatto criminoso.

 

Nello specifico, l’indagato avrebbe adescato il ragazzo lasciandogli credere di essere una guida turistica degli Scavi, inganno reso possibile grazie alla divisa indossata dal prevenuto, in qualità di custode del Parco Archeologico, il che gli avrebbe consentito di al giovane turista la visita di una delle domus normalmente chiuse al pubblico, attirando cosi il suo interesse.

All’interno della domus, l’uomo avrebbe afferrato la vittima, e baciandola, nonostante il fermo dissenso e i tentativi di difesa del ragazzo, costringendolo con violenza a subire ripetuti atti sessuali. La ricostruzione dei fatti fornita dalla persona offesa, oltre ad essere stata ritenuta chiara, dettagliata e pienamente coerente, ha trovato preciso riscontro nell’analisi delle immagini dei circuiti di videosorveglianza interni al parco Archeologico di Pompei, che hanno permesso di pervenire al riconoscimento dell’autore del reato da parte della vittima, consentendo, pertanto, di acquisire gravi indizi di colpevolezza a suo carico tali da legittimare l’adozione della misura cautelare eseguita. La misura cautelare si è resa necessaria per l’estrema gravità della condotta dell’indagato, la particolare sociale del medesimo e il concreto rischio di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede.

Al termine delle formalità di rito, l’indagato è stato associato alla casa circondariale di Vallo della Lucania (SA). Il presente procedimento pende nella fase delle indagini preliminari, avverso la misura cautelare emessa è possibile proporre impugnazione al Tribunale del riesame e l’arrestato, in applicazione del principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza, non potrà essere ritenuto colpevole sino alla sentenza definitiva di condanna.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Tommaso D'Angelo
Settembre 21, 2012
Cronaca

Via Dei Canali, la Chiesa delle vecchie

Comincia un viaggio nella Salerno antica, la Castrum romana che ha

Tommaso D'Angelo
Settembre 22, 2012
Cronaca

La De Filippis ha finalmente una sede

Gli alunni della scuola media De Filippis di Salerno hanno finalmente

Tommaso D'Angelo
Settembre 23, 2012
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Tommaso D'Angelo
Settembre 28, 2012
Cronaca

In crociera per vacanza studio

«Salerno vista dal mare appare come un quadro bellissimo, abbiamo capito

Tommaso D'Angelo
Settembre 28, 2012