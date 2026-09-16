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Fdi, Sangiuliano coordinatore regionale del partito

  • Settembre 16, 2026
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Fdi, Sangiuliano coordinatore regionale del partito

Il coordinamento cittadino di Napoli di Fratelli d’Italia esprime “le più vive congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro a Gennaro Sangiuliano per la sua nomina a nuovo coordinatore regionale del partito in Campania”. “La scelta di Gennaro Sangiuliano rappresenta un motivo di grande orgoglio per la nostra comunità – si legge in una nota – parliamo di una figura di altissimo profilo, espressione autentica e autorevole della classe dirigente napoletana, che saprà tradurre la sua profonda esperienza e le sue competenze in una guida forte, solida e lungimirante per l’intera regione.Siamo certi che la sua leadership saprà dare nuovi impulsi collaborativi e un rinnovato entusiasmo alla massa di iscritti, militanti e simpatizzanti che si riconoscono nei valori di Fratelli d’Italia. Al neo-coordinatore regionale assicuriamo sin da ora la massima collaborazione e il pieno sostegno del coordinamento cittadino di Napoli, pronti a lavorare pancia a terra per consolidare il radicamento del partito sul territorio e per offrire ai cittadini campani un’alternativa di governo credibile e vincente”. “Il coordinamento cittadino desidera inoltre rivolgere un sentito ringraziamento al coordinatore regionale uscente per il prezioso e costante lavoro svolto in questi anni alla guida del partito campano, un impegno profuso con dedizione che ha permesso a Fratelli d’Italia di raggiungere traguardi straordinari e di crescere in modo strutturato in tutta la regione – conclude – Con questa nuova guida, Fratelli d’Italia in Campania apre una stagione di ulteriore slancio politico, centralità programmatica e apertura al territorio”.

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