Vigili del Fuoco, ottantasettesimo anniversario

Si è tenuta ieri, presso la sede del Comando provinciale di Salerno, la Festa commemorativa dell’istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ricorrenza ufficialmente stabilita per il 27 febbraio di ogni anno. La celebrazione, istituita per ricordare la nascita del Corpo nazionale e valorizzarne la storia, l’impegno e il servizio reso quotidianamente alla collettività, è stata osservata in tutte le Direzioni regionali, nei Comandi provinciali d’Italia e nelle sedi centrali. L’evento, dal tema “Lì dove serve”, ha rappresentato un momento di particolare significato per il personale in servizio e in quiescenza, oltre che per la cittadinanza, che da sempre riconosce nei Vigili del Fuoco un presidio fondamentale di sicurezza, professionalità e solidarietà. «Il Corpo dei Vigili del Fuoco è nato 87 anni fa. Siamo passati da un’organizzazione frazionata, con corpi civici comunali, a un Corpo nazionale unificato alle dipendenze del Ministero dell’Interno. “Lì dove serve” è una frase che identifica con semplicità ed efficacia la nostra missione: essere presenti con tempestività e competenza in ogni scenario emergenziale», ha dichiarato il comandante Domenico De Pinto. «Tutto il sostegno e l’affetto che la cittadinanza, e più in generale l’intera provincia, ci dimostrano sono per noi motivo di orgoglio. E vi dico sinceramente che ne abbiamo bisogno: sentiamo questa vicinanza ogni giorno. Anche i bambini, con le scuole che ci vengono a trovare ogni settimana, rappresentano per noi un segnale importante: li accogliamo, offriamo loro una giornata di educazione alla sicurezza e trasmettiamo fiducia nelle istituzioni e nello Stato», ha aggiunto. Alla cerimonia hanno preso parte il consigliere provinciale Michele Ciliberti, in rappresentanza di Palazzo Sant’Agostino, il questore Giancarlo Conticchio e il prefetto Francesco Esposito. «Per la comunità è un momento importante per dire grazie ai Vigili del Fuoco, che quotidianamente intervengono per portare aiuto alle persone in difficoltà, nelle situazioni più disparate, mettendo a rischio la propria vita e la propria incolumità. Incarnano la solidarietà autentica su cui si fondano la nostra comunità, la nostra Repubblica e il nostro Paese», ha dichiarato il prefetto. «È un momento di profonda gratitudine. Lo hanno dimostrato anche con le esercitazioni svolte oggi: la solidarietà è un sentimento forte che rafforza il legame tra loro. Affidano la propria vita ai colleghi con un affiatamento unico e una capacità di intervento improntata alla massima efficienza e tempestività, che rappresenta una garanzia per tutta la comunità», ha aggiunto. «Ho avuto l’onore e il privilegio di rappresentare la Provincia di Salerno in un momento di grande valore istituzionale e simbolico per il nostro territorio. A Salerno si è svolta la prima celebrazione ufficiale della Festa commemorativa dell’istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ricorrenza istituita nel 2025 e celebrata in contemporanea in tutte le Direzioni regionali, nei Comandi provinciali e nelle sedi centrali del Corpo», ha dichiarato il consigliere provinciale Ciliberti. «Rivolgo un sentito ringraziamento a tutte le donne e gli uomini del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per il servizio prezioso che rendono ogni giorno, “lì dove serve”, con competenza, umanità e straordinario spirito di servizio. Un impegno silenzioso ma fondamentale, che merita riconoscenza, rispetto e sostegno costante da parte delle istituzioni e dell’intera collettività».