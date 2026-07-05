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Provincia Vietri sul Mare

Vietri, ritrovate uova di tartaruga marina Caretta caretta

  • Luglio 5, 2026
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Vietri, ritrovate uova di tartaruga marina Caretta caretta

Sorpresa ​sulla spiaggia dello stabilimento “Il Risorgimento” a Marina di Vietri sul Mare dove sono state individuate numerose uova di tartaruga marina Caretta caretta. Gli esperti hanno subito riconosciuto le tracce sulla sabbia e attivato il protocollo di tutela.
​Sul posto sono intervenuti i biologi della Stazione Zoologica Anton Dohrn e i volontari di Naturart e dell’associazione D.E.E.P. (guidata da Alba Fagnano e Domenico Sgambati). Per garantire la massima protezione, il nido è stato delicatamente spostato in un’area meno affollata della spiaggia e recintato, attirando la curiosità e l’entusiasmo dei bagnanti.
​Un ottimo segnale per la “salute” del mare vietrese, infatti ​oltre alla meraviglia della natura, la nidificazione della tartaruga è un ottimo indicatore della qualità delle acque.
​La schiusa delle uova è prevista tra 45 e 60 giorni. Sarà un momento di grande partecipazione e un’importante occasione di educazione ambientale per tutto il territorio.

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