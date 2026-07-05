Ritrovato il 90enne di Contursi Terme scomparso

Ritrovato dalle guardie ambientali l’anziano scomparso a Contursi: salvo Salvatore Turco.

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda della scomparsa di Salvatore Turco, l’anziano di cui si erano perse le tracce a Contursi. L’uomo è stato ritrovato dalle Guardie Ambientali dell’Ente in una zona particolarmente impervia, a circa 200 metri dal fiume Sele, in località Cannizzo, all’interno della Riserva Foce Sele Tanagro – Monti Eremita Marzano. Determinante è stato l’intervento delle Guardie Ambientali Aldo Spinelli, Fabrizio Lullo e Patrizia Perciabosco, che, grazie alla conoscenza del territorio e al tempestivo coordinamento delle ricerche, sono riuscite a individuare l’anziano e a metterlo in sicurezza. Il ritrovamento ha riportato serenità tra i familiari e in tutta la comunità, che ha seguito con apprensione le ore della scomparsa. Grande la soddisfazione espressa dal Presidente Antonio Cuomo, con il vicepresidente, insieme alla Giunta, che hanno voluto ringraziare pubblicamente le Guardie Ambientali per la professionalità, l’impegno e il senso del dovere dimostrati durante le operazioni di ricerca, sottolineando l’importanza del loro lavoro nella tutela del territorio e nella salvaguardia della vita umana.Ilha posto fine a ore di forte apprensione vissute dai familiari e dall’intera comunità locale, che aveva seguito con partecipazione l’evolversi delle, concluse positivamente grazie al lavoro congiunto delle squadre di soccorso e dei volontari impegnati sul campo.