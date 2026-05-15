Vietri. Luned’ torna “Divina Food Experience”

È ormai tutto pronto per la II edizione di “Divina Food Experience”, l’evento che esalta il patrimonio enogastronomico, artistico e culturale della Costiera Amalfitana che si terrà a Vietri sul Mare lunedì 18 maggio 2026 dalle ore 18,00 alle 24,00. “Divina Food Experience” è organizzata dalla Pro Loco di Vietri sul Mare con la Erre Erre Eventi e Protocollo Costantino e gode del patrocinio della Regione Campania, del Comune di Vietri sul Mare, della Provincia di Salerno, della Camera di Commercio di Salerno, della Cna Salerno, della Banca credito cooperativo Scafati e Cetara e dell’Associazione Ristoratori vietresi. La manifestazione è supportata anche da UNCEM Campania, Comunità Montana Monti Lattari, GAL Approdo di Ulisse, Distretto Turistico Costa d’Amalfi, Conferenza dei Sindaci della Costiera, UNPLI Campania, UNPLI Provincia di Salerno, Ass. Commercianti di Vietri sul Mare, Ass. Vivere Vietri sul Mare, Ass. Ecstra, AIS Campania – Delegazione Salerno, Club. Un grazie speciale va a: Travelmar, Gruppo Lauss, Carpino, Dm Smaltcolor, Pomodoro Rega, Olio Basso, Pastificio De Martino, AIS Salerno, Club Amici del Sigaro, Divise & Divise, De Luca Attrezzature e Pama Arredamento. “Divina Food Experience” si snoderà lungo il centralissimo Corso Umberto I dalle ore 19:30 alle ore 24:00 di lunedì 18 maggio 2026 e sarà un’occasione straordinaria per unire tradizione e innovazione: le celebri botteghe ceramiche di Vietri faranno da suggestiva cornice alle varie postazioni dove gli operatori del gusto, tra rinomati chef, apprezzati ristoratori e note attività di gastronomia della Costiera Amalfitana, prepareranno piatti ispirati alla tradizione locale. Previste anche degustazioni guidate di vini locali, condotte da sommelier esperti. Per ogni info riguardo alla manifestazione, alla modalità di partecipazione o per acquistare il menù degustazione sarà possibile reperirle sui siti web divinafoodexperience.it e postoriservato.it Oltre 40 le postazioni dove trovare il meglio, dolce e salato, dell’enogastronomia nostrana: Pizzeria Da Giufrè, Terraviva Azienda Agricola, La Vecchia Bottega, Evù, Alici come Prima, Al Limoneto, RHC Raito Hotel Amalfi Coast, Il Principe e La Civetta, Associazione dei Ristoratori, Barcabotte Re Baccalà, Dal Pescatore, Da Lucia 34, La Crestarella, Pizzeria il Piennolo, Pizzeria Pizza e Cantina, Dolce Freddo, Eco del Mare, Zeppola la Dorata, Early Fruit, Vietrisottengopp, Bar Miramare, Bar del Corso, La Ceresella & Gin Amalfi, L’altro Scalo, Benvenuto a Bordo, Da Nando, Acquaramina, Gallo Salumeria & Cucina, Hotel Bristol, Antica Bagnara, La Fattoria, Sommarè, Il Risorgimento, Pascalò, Canapè, Sole di Vietri, Fiori e Pensieri & Dolce Caffè, Ass. Club Amici del Sigaro Toscano. Ci sarà spazio anche per gli show cooking con gli chef di Casa Torrente, Acqua Pazza Guormet, Oltremare, Volta del Fuenti, Monastero Santa Rosa. Vasta anche la scelta tra cantine e distillati: Cantina Bello, Cantina Giuseppe Apicella, Cantina Tagliafierro, Cantine Marisa Cuomo, Casa Vinicola Sammarco, Maurizio Russo, Reale Wine Resort, Tenuta San Francesco, La Fonte, Villa Trotta. L’edizione di quest’anno sarà maggiormente protagonista anche ceramica vietrese: maestri al tornio live lungo il percorso, botteghe aperte fino a tardi, galleria diffusa nel centro storico. Ci sarà anche una novità: ogni acquirente della Formula Costiera online riceverà un bicchiere in ceramica vietrese fatto a mano dai ceramisti CNA. All’evento prendono parte i seguenti ceramisti e botteghe ceramiche: Antonio Solimene, Ceramiche Il Vasaio Vietrese di Benvenuto Apicella, Ceramiche Landi Giuseppe, Ceramica Iovine, Ceramica Massimino, La Bottega dei Ricordi di Teresa Bisogno, Ceramica Avallone, Ceramica Vincenzo Salsano, Ceramica Ronca, Mautone Giovanni di Sol’Art Ceramiche, gli allievi della Scuola di Ceramica di Vietri sul Mare. L’edizione di quest’anno si arricchisce anche di speciali momenti di approfondimento. Prima del taglio del nastro, previsto per le ore 19,30, ci saranno i saluti istituzionali e due panel con la partecipazione di qualificati esperti del settore su alcuni temi di vivo interesse: – “Turismo Esperienziale – Vivere il borgo tra artigianato, cultura e identità” che tratterà di nuovi modelli di turismo esperienziale nella Costiera Amalfitana; della ceramica vietrese come identità e attrattore culturale del borgo; di Outdoor, food experience e nuove tendenze del viaggiatore contemporaneo; degli eventi come leva di sviluppo economico per i borghi. Moderato dalla giornalista Stefania Cavaliere, parteciperanno: Giovanni De Simone (sindaco di Vietri sul Mare), Daniele Benincasa (assessore alla ceramica), Massimo Cavallaro (presidente BCC Scafati e Cetara), Antonio Solimene (presidente ceramisti CNA), Lucio Ronca (presidente onorario CNA Salerno), Marco Serra (Consorzio Tutela Vini Salerno), Andrea Ferraioli (presidente Distretto Turistico Costa d’Amalfi), Vincenzo Luciani (delegato Uncem Campania). Le conclusioni saranno di Vicenzo Maraio, assessore al turismo della Regione Campania; Borghi e gusto – Accessibilità, identità e futuro del turismo in Costiera” che tratterà di mobilità e accessibilità turistica nella Costiera Amalfitana; di sviluppo e valorizzazione dei borghi: dalla visione alla pratica; enogastronomia come attrattore turistico differenziante; modelli di turismo sostenibile per la Costiera. Moderato da Stefania Cavaliere, parteciperanno: Andrea Prete (presidente Camera di Commercio di Salerno), Vittorio Mendozzi (consigliere con delega al turismo), Luigi Mansi (presidente Comunità Montana Monti Lattari), Roberto Della Monica (presidente Conferenza dei Sindaci – Costiera Amalfitana), Cosmo Di Mauro (rappresentante Ass. Ristoratori e presidente Pro Loco Vietri sul Mare), Adriano De Falco (presidente CNA Turismo Salerno), Sebastiano Fiume (coordinatore GAL Pesca Approdo Ulisse), Marcello Gambardella (amministratore Travelmar). Le conclusioni saranno di Luca Cascone, commissione trasporti della Regione Campania.