Salernitana-Ravenna, arbitra Lovisoni

Sarà Roberto Lovison, della sezione di Padova, a dirigere la sfida di andata dei play off tra Salernitana e Ravenna, in programma domenica prossima 17 maggio allo Stadio Arechi. A supportare il fischietto di Padova ci saranno gli assistenti Vincenzo Andreano (Foggia) e Salvatore Nicosia (Saronno). Il ruolo di quarto uomo è stato affidato a Mattia Ubaldi della Sezione Roma 1. Al Var ci sarà invece Matteo Guartieri (Asti) mentre all’Avar Giorgio Di Cicco (Lanciano).
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