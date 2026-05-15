Salerno, domenica la festa delle famiglie arcobaleno

n occasione dell’International Family Equality Day, l’Associazione Famiglie Arcobaleno celebra anche quest’anno la Festa delle Famiglie, una giornata di incontro, condivisione e partecipazione dedicata a tutte le famiglie. L’appuntamento a Salerno è in programma domenica 17 maggio al Parco del Mercatello, dalle 11 alle 17, con un calendario di attività pensato per bambini, bambine, genitori e cittadinanza: letture animate, laboratori, teatro, giochi, momenti conviviali e attività inclusive. La Festa delle Famiglie si svolge contemporaneamente in numerose città italiane e rappresenta un momento pubblico di visibilità, partecipazione e confronto sui temi dell’uguaglianza e del riconoscimento dei diritti di tutte le famiglie. “Un’onda diffusa attraversa città e territori: corpi visibili, strade da percorrere insieme, lotte e rivendicazioni che ancora attendono risposte e un impegno chiaro da parte di tutte e tutti per la piena uguaglianza delle famiglie”, sottolinea Famiglie Arcobaleno nel messaggio nazionale che accompagna l’edizione 2026 della manifestazione. “Niente ci è stato concesso: ogni diritto ottenuto a tutela dei nostri figli e delle nostre figlie è stato conquistato con fatica e determinazione e continua a essere difeso ogni giorno. Stare insieme è la nostra forza: quella che accoglie e sostiene, intreccia storie, apre spazi di gioco, cultura e scoperta e costruisce relazioni capaci di riconoscersi e rafforzarsi”. Anche a Salerno la giornata sarà occasione per ribadire il valore delle differenze, contrastare discriminazioni e pregiudizi e promuovere una cultura fondata sull’inclusione, sul rispetto e sulla piena cittadinanza di tutte le famiglie. Il programma prenderà il via alle 11 con l’apertura della Festa delle Famiglie. Dalle 11:30 alle 13 spazio alle letture per tutt* con ‘Bassa Voce’, a cura delle volontarie e dei volontari di Nati per Leggere Campania. Alle 13 è previsto un momento di pic-nic condiviso, mentre nel pomeriggio, dalle 14 alle 16, si svolgeranno attività ludiche e un laboratorio di pittura insieme ad Animazione Arcobaleno. Dalle 16 alle 17 si terrà il laboratorio teatrale curato da Cantieristupore. Durante tutta la giornata saranno inoltre presenti animazione, truccabimbi e palloncini. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Salerno e in collaborazione con Nati per Leggere Campania, Sodalis CSV Salerno, Arcigay Salerno “Marcella Di Folco”, Cantieristupore e Animazione Arcobaleno.