Vietri (FdI), si vada fino in fondo su spreco manifesti De Luca

“Ringrazio il Governo per l’impegno assunto, tramite il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, di fare chiarezza sulla vicenda scandalosa dei manifesti con il logo della Regione fatti affiggere, con i soldi dei cittadini, dal governatore De Luca per una sua battaglia personale e politica contro altre istituzioni”. Lo dichiara in una nota la deputato campana di Fratelli d’Italia, Imma Vietri. “Si tratta di una campagna di comunicazione vile e distorta, che riporta soltanto fake news e pone frontalmente la Regione contro il Governo nazionale. Non era mai accaduta una cosa del genere. Ma sono certa che gli organi di controllo amministrativi e contabili, coinvolgendo tutte le Autorità preposte, faranno luce quanto prima su questo indecente sperpero di risorse pubbliche da parte della Regione”, conclude