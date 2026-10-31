Verissimo, oggi sabato 31 ottobre: gli ospiti e le interviste di Silvia Toffanin - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Oasis, Agcom indaga su ‘secondary ticketing’ per i tre concerti di Roma Tu si que vales, stasera su Canale 5: le anticipazioni del nuovo appuntamento De Luca e la scarcerazione di Siher: “Siamo passati da Che Guevara a Youssef, emaciato con baffetti a coda di topo” Civitavecchia, anziano non autosufficiente segregato in casa nel degrado con conto prosciugato: una 32enne ai domiciliari Lauren Bennett, “la cantante è morta suicida”: i risultati dell’inchiesta Verissimo, oggi sabato 31 ottobre: gli ospiti e le interviste di Silvia Toffanin Polonia, duro scontro sulla Corte Costituzionale. Il presidente Nawrocki forza ingresso nella sede: “Tusk minaccia sicurezza nazionale” Iran, 12 ore di colloqui prima dell’incontro con la delegazioni Usa a Doha: possibile svolta nei negoziati Serie A, oggi Milan-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla Sciopero 30 ottobre, “costato circa 1 miliardo tra effetti diretti e indiretti”: la stima della Cgia È morta Nonna Silvi, addio alla cuoca toscana diventata una star dei social: aveva 85 anni Serie A, oggi Udinese-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla Oasis, Agcom indaga su ‘secondary ticketing’ per i tre concerti di Roma Tu si que vales, stasera su Canale 5: le anticipazioni del nuovo appuntamento De Luca e la scarcerazione di Siher: “Siamo passati da Che Guevara a Youssef, emaciato con baffetti a coda di topo” Civitavecchia, anziano non autosufficiente segregato in casa nel degrado con conto prosciugato: una 32enne ai domiciliari Lauren Bennett, “la cantante è morta suicida”: i risultati dell’inchiesta Verissimo, oggi sabato 31 ottobre: gli ospiti e le interviste di Silvia Toffanin Polonia, duro scontro sulla Corte Costituzionale. Il presidente Nawrocki forza ingresso nella sede: “Tusk minaccia sicurezza nazionale” Iran, 12 ore di colloqui prima dell’incontro con la delegazioni Usa a Doha: possibile svolta nei negoziati Serie A, oggi Milan-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla Sciopero 30 ottobre, “costato circa 1 miliardo tra effetti diretti e indiretti”: la stima della Cgia È morta Nonna Silvi, addio alla cuoca toscana diventata una star dei social: aveva 85 anni Serie A, oggi Udinese-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla
Ultim'ora Nazionale

Verissimo, oggi sabato 31 ottobre: gli ospiti e le interviste di Silvia Toffanin

  • Ottobre 31, 2026
  • 0
  • 71
  • 2 Min Read
Verissimo, oggi sabato 31 ottobre: gli ospiti e le interviste di Silvia Toffanin

(Adnkronos) – Silvia Toffanin torna oggi, sabato 31 ottobre, e domani, domenica 1 novembre, su Canale 5 con il doppio appuntamento del weekend con Verissimo.  

A Verissimo, intervista ritratto per un giornalista e scrittore dalla grande sensibilità: Massimo Gramellini, per la prima volta accompagnato dalla moglie Simona Sparaco. In studio l’evoluzione personale e la musica di Francesca Michielin, che presenterà il suo nuovo progetto discografico dal titolo ‘Magia bianca, Magia nera’. 

A Verissimo, tra pubblico e privato, il racconto di vita di una splendida novantenne: Valeria Fabrizi. Sarà ospite, inoltre, Evelina Sgarbi per un aggiornamento sulle condizioni di salute di suo padre Vittorio. E ancora, gli oltre 30 anni d’amore tra Natasha Stefanenko e il marito Luca Sabbioni. Infine, dopo l’esperienza fatta a ‘Temptation Island’, spazio alle novità sentimentali di Francesca e Sabrina. 

  

A Verissimo la carriera e il percorso di Francesca Chillemi e Rodrigo Guirao, protagonisti dell’attesa terza stagione della serie ‘Viola come il mare’, in onda dal 4 novembre su Canale 5. Diego Armando Maradona Jr ricorderà il grande Diego Armando Maradona e farà chiarezza sugli ultimi sviluppi del processo contro l’equipe medica, che aveva in cura suo padre, scomparso nel 2020.  

Inoltre, si racconteranno: il ballerino e coreografo Emanuel Lo, Antonella Elia che parlerà del delicato intervento che ha affrontato recentemente e Delia Duran, moglie di Alex Belli, attualmente tra i concorrenti di ‘Grande fratello Vip’. Caso David Rossi: per la prima volta insieme per una intervista TV, saranno ospiti a Verissimo Antonella Tognazzi e Carolina Orlandi, rispettivamente moglie e figlia acquisita dell’ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, morto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio. A tredici anni dalla scomparsa e dopo due archiviazioni del caso come suicidio, la Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze ha riaperto le indagini per omicidio. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025