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Editoria, da domani Le Cronache 360

  • Ottobre 31, 2026
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  • 2 Min Read

Debutterà ufficialmente domenica 1° novembre Le Cronache 360°, il nuovo mensile digitale interattivo di approfondimento del quotidiano Le Cronache. Diretto dalla giornalista Erika Noschese, il progetto editoriale nasce con l’ambizione di raccontare il territorio attraverso una prospettiva nuova, offrendo ai lettori uno sguardo più ampio, consapevole e approfondito sui fatti e sui protagonisti dell’attualità.
L’obiettivo del nuovo mensile è restituire profondità agli eventi, dimostrando che avere uno sguardo a 360 gradi sulla realtà significa, prima di tutto, sapersi assumere la responsabilità di scegliere. Raccontare, con rigore, serietà e attenzione, ciò che alle persone serve davvero conoscere per comprendere e interpretare il presente, andando oltre la superficie delle notizie e privilegiando l’approfondimento, l’analisi e il confronto.
Le Cronache 360° può contare sul prezioso contributo di una squadra giovane, dinamica e competente, capace di coniugare entusiasmo, professionalità ed esperienza. Ad affiancare la direttrice Erika Noschese sarà Angelo Parisi, nel ruolo di vicedirettore. Raffaella D’Andrea sarà responsabile delle pagine dedicate all’enogastronomia, Olga Chieffi curerà la sezione cultura e spettacolo, Cosmo Nicolino sarà il referente per l’area dei Picentini, mentre Gaetano Ferraiuolo sarà responsabile delle pagine sportive.
Un gruppo di lavoro che condivide la volontà di proporre un’informazione attenta alle trasformazioni della società, alle eccellenze locali e alle storie che meritano di essere raccontate, dando voce a realtà, esperienze e protagonisti spesso lontani dai riflettori.
Ma Le Cronache 360° non intende fermarsi ai confini cittadini o all’area dei Picentini. Il progetto guarda all’intera provincia di Salerno, con l’obiettivo di valorizzarne le diverse identità territoriali. In questa direzione si inserisce uno speciale interamente dedicato al Cilento, realizzato grazie alla collaborazione con l’associazione Ogliastro Futura, realtà che già in passato ha offerto un prezioso contributo al quotidiano Le Cronache.
Un percorso editoriale che punta a costruire un racconto corale del territorio, attraverso politica, attualità, cultura, sport, tradizioni ed eccellenze locali. Il tutto in una veste digitale e interattiva, pensata per offrire ai lettori un’esperienza di informazione moderna e coinvolgente.
Perché Le Cronache 360° nasce dalla convinzione che ogni storia meriti di essere osservata da più punti di vista, con la consapevolezza che dietro ogni notizia ci siano persone, esperienze e realtà da conoscere.

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