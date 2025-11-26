Venerdì a Salerno sarà ricordato Carlo Ricchetti - Le Cronache Salernitana
Venerdì a Salerno sarà ricordato Carlo Ricchetti
  • Novembre 26, 2025
La volontà della moglie Antonella e di tutta la famiglia di Carlo Ricchetti è stata quella di celebrare il Trigesimo di Carlo a Salerno, considerato l’immenso affetto ricevuto dalla tifoseria, dall’intera cittadinanza e dalla società granata in occasione del tragico evento accaduto ormai un mese fa
Alle ore 16:00 la maglietta di C.R. 7 sarà portata allo stadio Arechi sotto la curva sud siberiano per un ultimo saluto nel tempio che lo eletto indimenticabile beniamino della torcida Salernitana
Alle ore 19:00 invece nella chiesa di San Demetrio sarà celebrata la messa in suffragio con la presenza di Don Roberto Faccenda
Saranno presenti una delegazione della US Salernitana 1919 e del Comune di Salerno nonché gruppi ultras tifoseria organizzata e non
Invitiamo l’intera cittadinanza a partecipare

