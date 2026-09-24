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Vecchioni rassicura fans su stato salute, ‘spero pausa sia breve’

  • Settembre 24, 2026
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Vecchioni rassicura fans su stato salute, ‘spero pausa sia breve’

“Sono veramente dispiaciuto di non poter essere a Salerno per il Premio Charlot. Come tutti sanno amo la vostra città e il suo teatro. Purtroppo alla mia età, succede che a volte il fisico richieda una pausa che mi auguro sia più breve possibile. Spero infatti di tornare presto in un’altra occasione per incontrare il vostro meraviglioso pubblico. Un abbraccio e buon premio”. Firmato Vecchioni, che sui suoi canali social rassicura i fans sul suo stato di salute a seguito dell’annullamento della sua presenza alla kermesse di Salerno che ha allarmato pubblico e addetti ai lavori.

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