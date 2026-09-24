Forza Italia, diffida alla segreteria regionale: Palo chiede la rimozione del suo nome

Una diffida alla Segreteria politica di Forza Italia Campania per chiedere la rimozione del proprio nome dagli elenchi e dagli atti relativi al Congresso regionale. A presentarla è Francesco Palo, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Calabrese. L’atto è datato 21 settembre 2026.

Nel documento il legale contesta l’utilizzo non autorizzato dei dati personali del proprio assistito e l’attribuzione di orientamenti politici che, secondo quanto riportato nella diffida, Palo non avrebbe mai espresso. Una circostanza che, sostiene il legale, arrecherebbe «un grave e manifesto pregiudizio alla reputazione e all’autodeterminazione» dell’interessato.

La diffida richiama inoltre il diritto al nome, all’identità personale e all’immagine e la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con riferimento al Regolamento europeo 2016/679.

Tre le richieste formulate alla Segreteria politica di Forza Italia Campania. La prima è «rimuovere immediatamente» il nome di Francesco Palo da qualsiasi elenco, «Pantheon», materiale propagandistico, post sui canali social o atto relativo al Congresso regionale della Campania. La seconda è cessare ogni ulteriore trattamento non autorizzato dei relativi dati personali.

Il terzo punto riguarda una rettifica pubblica. Il legale chiede che abbia «il medesimo risalto dato all’inserimento» e che venga precisato che il nominativo di Palo sarebbe stato inserito «per mero errore e senza il consenso dell’interessato».

Nella diffida viene indicato anche un termine: cancellazione e rettifica dovranno avvenire entro e non oltre 24 ore dal ricevimento dell’atto.

In caso contrario, l’avvocato Calabrese si riserva di adire le competenti autorità giudiziarie, sia civili sia penali, e il Garante per la protezione dei dati personali. Nel documento viene inoltre fatta riserva di agire per il risarcimento degli eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal proprio assistito.

L’atto, firmato da Francesco Palo e dall’avvocato Giovanni Calabrese, si chiude con «ogni più ampia riserva di diritto».