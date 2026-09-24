Ragazza accoltellata a Salerno, ‘ora ho paura di uscire di casa’

Ora ho paura di uscire di casa, se uno ti aggredisce significa che ti vuole morta”. A “Dentro la notizia”, condotto da Gianluigi Nuzzi, su Canale 5, è andata in onda un’intervista telefonica alla ventenne che, nella serata di ieri, è stata colpita alle spalle con un coltello da uno sconosciuto nel pieno centro di Salerno. La donna spiega la dinamica dell’accaduto: “Stavo semplicemente aspettando l’orario per fare una videochiamata in tranquillità sui gradoni e poi mi sono trovata quest’uomo di spalle che mi ha aggredito”. Alla domanda se le avesse chiesto soldi o il cellulare, la ventenne risponde: “Ero io a chiedergli chi fosse e che cosa volesse, perché non lo conoscevo, non l’avevo mai visto in vita mia. Lui non ha detto nemmeno una parola. Mi ha dato una o due coltellate, poi ha visto che mi sono alzata, mi ha dato dei cazzotti, e poi sono scappata. Quando me ne sono andata, lui è risalito di nuovo verso dove ero scesa”. Alla domanda se lo conoscesse chiosa: “Sì, so chi è, perché conosco la mia zona, ma non lo conosco. Infatti, sono rimasta spiazzata e ho detto ‘forse mi ha scambiata per un’altra, forse era pazzo'”.
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