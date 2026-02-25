Vannacci, domani evento in Campania - Le Cronache Ultimora
Vannacci, domani evento in Campania
  • Febbraio 25, 2026
Roberto Vannacci ha incontrato ieri sera e questa mattina a Roma i tre deputati di Futuro Nazionale Roberto Sasso, Edoardo Ziello ed Emanuele Pozzolo. “Abbiamo fatto un punto a venti giorni dalla nascita del partito. E’ molto soddisfatto, siamo molto soddisfatti”, racconta Sasso annunciando che l’ex vicesegretario della Lega sarà a Roma per una conferenza stampa a Palazzo Grazioli nella sede della stampa estera il prossimo 5 marzo. Nel frattempo “siamo impegnati a gestire la mole di richieste di adesioni che – precisa Sasso – arrivano più da Fdi che dalla Lega. Domani ci sarà un evento in Campania, nel fine settimana in Puglia, e poi via via tanti piccoli passi verso una grande assemblea costituente che si terrà a giugno”. Per quanto riguarda l’azione parlamentare FnV presenterà certamente degli emendamenti al decreto sicurezza anche se saranno più di testimonianza visto che il provvedimento che inizia il suo iter dal Senato, dove non ci sono vannacciani, arriverà probabilmente blindato alla Camera. Quanto alla riforma elettorale che il centrodestra ha in cantiere, Sasso spiega: “Non abbiamo nessuna preoccupazione. Ci sottoporremo al giudizio dei cittadini con qualsiasi sistema. Per ora l’unico nostro problema è gestire la valanga di adesioni. Domenica parte il tesseramento online, a cui seguirà quello cartaceo

