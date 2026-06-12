Danza paralimpica a New York grazie all’asd Gabry Dance

Eccezionale presenza campana presso il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite a New York. L’asd Gabry Dance di Poggiomarino, società sportiva campione d’Italia nella danza paralimpica, ha ricevuto una grande attestazione di stima da parte del Ministero per le Disabilità; infatti è stata invitata per esibirsi all’Onu, nella giornata conclusiva, in occasione della Conferenza Mondiale sui Diritti delle Persone con Disabilità, che ha raccolto esperienze di vari Paesi, svoltasi dal 7 al 10 giugno scorso.Un premio che giunge al termine di circa vent’anni di impegno sul fronte della danza sportiva con una particolare attenzione alle discipline paralimpiche per atleti con disabilità fisiche, intellettive relazionali ed uditive. Un lavoro quotidiano portato avanti dal maestro Gabriele Cretoso che a questa attività ha dedicato anima e corpo, ritagliandosi uno spazio di rilievo nel panorama nazionale.La delegazione italiana era composta dal maestro Cretoso e dagli atleti Giusy Sbaglio di Gragnano, Giuseppe Guercia di Somma Vesuviana, Mariangela Correale di Sarno, Chiara Bastoncino di Marigliano. Per l’Italia era presente il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ed il segretario generale del Cip, Simone Rasetti.“È una grande soddisfazione poter salutare la Gabry Dance di Poggiomarino, ed il suo maestro e mentore Gabriele Cretoso – dichiara il presidente del Cip Campania, Carmine Mellone – che hanno avuto l’onore di essersi esibiti all’Onu, dinanzi a tante delegazioni straniere, nell’ambito di un appuntamento mondiale. Da circa vent’anni ho accompagnato il maestro Cretoso in questo percorso di crescita che oggi offre risultati oltremodo gratificanti sia per la Fidesm, la federazione danza paralimpica riconosciuta dal Cip, sia per il mondo paralimpico campano che può annoverare un’esperienza sportiva di tutto rispetto, capace di posizionarsi al primo posto in Italia nella classifica federale della danza paralimpica. A tutti loro giungano i complimenti miei personali e della Giunta regionale del Cip Campania”.