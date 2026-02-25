Avellino: Iannone (Fd'I), centrodestra sara' unito - Le Cronache Attualità
Le mani del clan Contini sull’ospedale, 4 arresti
Bicchielli (FI), sul Rio Sguazzatorio la competenza è della Regione Campania
Cava, muore operaio
Attualità Campania

ell’incontro dei coordinatori regionali dei partiti di centrodestra “ci siamo dati intese che sui capoluoghi di provincia al voto sarebbe stato il livello regionale a sciogliere la scelta considerando le percentuali di partito riportate alle ultime regionali. Fratelli d’Italia terra’ fede a questo impegno con una propria lista di partito ed e’ certa di una indicazione autorevole del nome da parte di Forza Italia, a cominciare da quello della Nargi. In ogni caso, la scelta finale spetta al Coordinatore regionale Martusciello a cui il tavolo regionale ha delegato la scelta. Noi saremo affianco del simbolo di Forza Italia con il nostro emblema tradizionale. Siamo tutti consapevoli che l’unita’ del centrodestra non e’ una opzione ma un destino al fine di mettere in campo una vera alternativa politica al centrosinistra”. Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania

