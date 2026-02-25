Fico, dopodomani arriva il Bilancio in giunta - Le Cronache Attualità
Fico, dopodomani arriva il Bilancio in giunta
Vannacci, domani evento in Campania
Avellino: Iannone (Fd’I), centrodestra sara’ unito
Le mani del clan Contini sull’ospedale, 4 arresti
“La notizia che vorrei dare è molto importante: venerdì andrà il bilancio in Giunta”. Lo ha detto il governatore della Campania Roberto Fico a margine della cerimonia di inaugurazione dell’anno formativo della Scuola Superiore della Magistratura.

