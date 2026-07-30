Pellezzano, Tari invariata, via alla rottamazione quinquies

Il consiglio comunale di Pellezzano, riunitosi ieri sera, 29 luglio 2026, ha approvato una serie di provvedimenti di particolare rilievo per la gestione finanziaria dell’Ente, in una seduta che ha visto al centro il tema della rottamazione quinquies e della definizione agevolata dei tributi comunali. Il sindaco Francesco Morra ha spiegato che l’adesione alla rottamazione quinquies rappresenta un vantaggio concreto sia per i cittadini, che potranno estinguere i debiti versando solo l’importo dovuto senza sanzioni e interessi, sia per il Comune, che aumenta la possibilità di recuperare crediti spesso difficilmente esigibili, rafforzando gli equilibri di bilancio e migliorando la capacità di riscossione.