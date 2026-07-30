Galluzzi si dimette dal Consiglio Comunale di Pellezzano

Nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 29 luglio 2026, il consigliere comunale Vincenzo Galluzzi ha annunciato le proprie dimissioni, ponendo fine al proprio mandato con un intervento incentrato sui temi della trasparenza amministrativa, del funzionamento dei servizi sociali, della tutela delle famiglie e della difesa dei diritti dei cittadini.

Galluzzi ha chiarito che la propria decisione non nasce da contrasti con il gruppo consiliare, al quale ha rivolto parole di stima e ringraziamento, ma dalla convinzione di non poter più esercitare efficacemente il ruolo di controllo e rappresentanza dei cittadini all’interno dell’attuale assetto istituzionale.

Nel suo intervento ha chiesto maggiore trasparenza nella gestione dei contributi economici comunali, ribadendo che ogni procedimento che coinvolga denaro pubblico, famiglie e minori debba essere improntato a imparzialità, verifiche puntuali e piena trasparenza.

Ha inoltre richiamato la propria vicenda familiare, affermando di ritenere insufficienti gli interventi posti in essere a tutela del rapporto con i propri figli e annunciando l’intenzione di proseguire tutte le iniziative consentite dall’ordinamento affinché le circostanze da lui segnalate vengano valutate nelle sedi competenti.

Nel corso dell’intervento ha rivolto anche un appello all’Amministrazione comunale affinché investa con maggiore decisione nei servizi sociali, destinando più risorse ai minori, alle famiglie in difficoltà, agli anziani e alle persone fragili, ritenendo che queste debbano rappresentare una priorità dell’azione amministrativa.

«Non mi dimetto dalla verità, non mi dimetto dalla battaglia per i miei figli e non mi dimetto dalla difesa dei cittadini», ha dichiarato Galluzzi nel passaggio conclusivo del proprio intervento.

Le dimissioni, ha precisato, non rappresentano un addio alla politica, ma l’inizio di una nuova fase del proprio impegno pubblico.

Galluzzi continuerà infatti la propria attività all’interno di Futuro Nazionale, del quale è responsabile del primo Comitato della provincia di Salerno, il Comitato n. 177.

Tra le priorità del suo impegno vi sarà la tutela dei genitori separati e dei figli che, a causa di conflitti familiari, provvedimenti inadeguati o situazioni di forte disagio, rischiano di perdere il rapporto con uno dei propri genitori.

«In questi anni ho compreso quanto dolore possa vivere un genitore quando viene progressivamente allontanato dai propri figli. Troppi padri e troppe madri affrontano da soli percorsi estremamente difficili, spesso senza ricevere risposte tempestive dalle istituzioni. I primi a pagarne le conseguenze sono sempre i figli.»