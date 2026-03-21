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Valiante: Non sono candidato, il nome è Zambrano

  • Marzo 21, 2026
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Valiante: Non sono candidato, il nome è Zambrano

Gianfranco Valiante ha smentito alcune voci, messe in giro dai 5 stelle in grande difficoltà, di essere il candidato sindaco dei centristi. Il Nome dice Valiante è quello di Zambrano

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