Vaccini, Tonini (Lilt): "Contro Hpv vaccinarsi prima dell’inizio dell’attività sessuale" - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Pioggia, freddo e torna anche la neve sui rilievi: le previsioni meteo Vaccini, Tonini (Lilt): “Contro Hpv vaccinarsi prima dell’inizio dell’attività sessuale” “Gemini aiutò nostra figlia 13enne a suicidarsi”, genitori accusano e fanno causa a Google Ucraina-Russia: Mosca bombarda centrale elettrica a Sumy, Kiev colpisce raffineria a Krasnodar Russell Brand condannato per stupro e aggressione sessuale: l’attore va in carcere Trump e il nuovo Congresso, dai dazi all’Iran: le sfide tra presidente e democratici Formula 1, si corre a Interlagos: dalle libere al Gran Premio, il programma del Gp del Brasile e dove vederlo MotoGp, si corre a Lusail: dalle libere al Gran Premio, orari, programma Gp Qatar e dove vederlo Trump, Murdoch scarica il presidente dopo il flop midterm: caccia a nuovi leader Pioggia e temperature stabili, il meteo della prossima settimana in Italia Allarmi bomba sugli aerei, chi è la mente del gruppo che terrorizza l’Europa: suprematista, antifemminista e contro l’Ucraina Campo largo, Conte e le primarie con Schlein: “Era più saggio un nostro passo indietro” Pioggia, freddo e torna anche la neve sui rilievi: le previsioni meteo Vaccini, Tonini (Lilt): “Contro Hpv vaccinarsi prima dell’inizio dell’attività sessuale” “Gemini aiutò nostra figlia 13enne a suicidarsi”, genitori accusano e fanno causa a Google Ucraina-Russia: Mosca bombarda centrale elettrica a Sumy, Kiev colpisce raffineria a Krasnodar Russell Brand condannato per stupro e aggressione sessuale: l’attore va in carcere Trump e il nuovo Congresso, dai dazi all’Iran: le sfide tra presidente e democratici Formula 1, si corre a Interlagos: dalle libere al Gran Premio, il programma del Gp del Brasile e dove vederlo MotoGp, si corre a Lusail: dalle libere al Gran Premio, orari, programma Gp Qatar e dove vederlo Trump, Murdoch scarica il presidente dopo il flop midterm: caccia a nuovi leader Pioggia e temperature stabili, il meteo della prossima settimana in Italia Allarmi bomba sugli aerei, chi è la mente del gruppo che terrorizza l’Europa: suprematista, antifemminista e contro l’Ucraina Campo largo, Conte e le primarie con Schlein: “Era più saggio un nostro passo indietro”
Ultim'ora Nazionale

Vaccini, Tonini (Lilt): “Contro Hpv vaccinarsi prima dell’inizio dell’attività sessuale”

  • Novembre 6, 2026
  • 0
  • 38
  • 2 Min Read
Vaccini, Tonini (Lilt): “Contro Hpv vaccinarsi prima dell’inizio dell’attività sessuale”

(Adnkronos) – “La cosa più importante deve essere la vaccinazione, che va estesa ai maschi e alle femmine dai 12 anni in poi. L’obiettivo, per arrivare all’eradicazione, è cercare di vaccinare prima dei rapporti sessuali: questo è un dato molto importante”. Lo ha detto Giuseppe Tonini, professore di Oncologia al Policlinico universitario Campus Bio-Medico di Roma e coordinatore scientifico della Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt), partecipando a Roma al convegno ‘Eliminazione delle patologie Hpv-correlate: utopia o possibilità reale?’, che ha riunito esperti, società scientifiche, istituzioni e associazioni dei pazienti. 

“C’è la necessità di rendere gratuito il vaccino ai maschi. Alcune Regioni hanno preso posizione, però non tutte arrivano alla fascia di età dei 26 anni – prosegue Tonini – È chiaro che l’Hpv può portare a tumori come quelli della cervice uterina, dell’ano e del pene, ma anche della vulva e della vagina. È quindi necessario arrivare all’eradicazione con un’informazione corretta, ma anche dando la disponibilità di luoghi dove fare la vaccinazione, coinvolgendo i medici di famiglia e il territorio”. 

“Un altro punto importante è lo screening, soprattutto per le donne, per il tumore della cervice. In Italia abbiamo anche tanti condilomi che sono un alert da valutare e considerare”. “L’informazione deve essere a tutti i livelli, sin dalla fase dell’adolescenza. Si sta parlando anche di vaccinare prima dei 12 anni e questo potrebbe consentire di ottenere risultati significativi”, conclude Tonini 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025