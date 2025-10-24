Vaccini, Siliquini (Siti): "In anziani e fragili un investimento in salute pubblica" - Le Cronache
Vaccini, Siliquini (Siti): “In anziani e fragili un investimento in salute pubblica”

  • Ottobre 24, 2025
(Adnkronos) – "La vaccinazione non è solo una misura individuale di protezione, ma un vero e proprio investimento per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale". Lo ha detto Roberta Siliquini, professore ordinario di Igiene all'università di Torino e past president Società italiana di igiene, in occasione del Congresso Siti in corso a Bologna, osservando che "un quarto degli anziani convive con almeno 2 patologie croniche". In questa popolazione "vaccinarsi significa prevenire malattie che possono avere un impatto importante sulla salute individuale e sull'intero sistema sanitario, riducendo ricoveri e liste d'attesa".  Non solo i vaccini stagionali come quelli per l'influenza e Covid-19, ma anche quelli contro pneumococco e Herpes zoster, contribuiscono a evitare complicanze e a migliorare la qualità della vita. "Le vaccinazioni – rimarca Siliquini – sono un presidio fondamentale per mantenere efficiente la sanità pubblica e per proteggere le persone più vulnerabili". In particolare, per pazienti oncologici, reumatologici o diabetici una semplice infezione può non solo avere esiti più gravi, ma anche compromettere la continuità delle terapie. "Pensiamo a un paziente diabetico: un'infezione può portare rapidamente a uno scompenso metabolico, aggravato dall'uso di farmaci che a loro volta interferiscono con il controllo della malattia", spiega l'esperta. Da qui l'importanza di vaccinarsi non solo contro influenza e Covid-19 – con vaccini specifici e ad alto dosaggio per chi ha difese ridotte – ma anche contro pneumococco e Herpes zoster. "La vaccinazione – conclude – è una misura semplice, ma determinante per preservare la salute e garantire continuità terapeutica alle persone più fragili". 
