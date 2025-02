Usura ad Agropoli, Battiglini: “Sos antiracket parte civile”

di Arturo Calabrese

«Un plauso per l’operazione svolta dalle forze dell’ordine e dalla procura di Vallo della Lucania, contro i due soggetti sottoposti alle misure di prevenzione, per reati contro il patrimonio perpetrati ai danni di un imprenditore che ora potrà accedere agli aiuti di Stato con l’accesso al Fondo di Solidarietà per le Vittime di Usura ed Estorsione».

Sono parole dell’avvocato Tommaso Battaglini, presidente di Sos Antiracket antiusura Aps che interviene sulla vicenda e ricorda il ruolo fondamentale svolto dalle associazioni regolarmente iscritte in prefettura e presso il ministero degli Interni, per la prevenzione e il contrasto ai reati di usura ed estorsione e lancia un monito sull’importanza della denuncia, unico strumento nelle mani della vittima, che grazie alle associazioni impegnate sul campo con attività di tutoraggio e monitoraggio, garantiscono la loro presenza in questa lotta alla criminalità.

«Seguiremo ovviamente il processo che si aprirà presso il tribunale competente e ci costituiremo parte civile». Quest’ultima notizia denota la vicinanza che da sempre la realtà associativa assicura a coloro i quali vengono colpiti o coinvolti in situazioni complesse e difficili dalle quale diviene quasi impossibile uscire.

Una volta finiti in mano agli usurai, infatti, le vittime ricevono richieste sempre più alte ed asfissianti a cui ovviamente non riescono ad adempiere. A questo punto iniziano le intimidazioni e le aggressioni.

Un circolo vizioso che prende in maniera trasversale, colpendo e minando la serenità di coloro i quali finiscono in questo giro. Un fenomeno, questo, che viene combattuto con forza, ma sta ai cittadini fare la loro parte qualora dovessero incappare in tali soggetti.

Solo così si possono attivare gli iter previsti dalla legge. Oltre a ciò, dopo una denuncia è possibile accedere anche ai fondi di aiuto e di sostegno.