Unisa: Adinolfi prima nel Cda

Filippo Pio Bisaccia

Un successo fuori ogni previsione di Paola Adinolfi, la docente di Economia e direttrice del più prestigioso Master dell’Università di Salerno, il Daosan.

Con 214 voti la professoressa è risultata la prima degli eletti alle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo dove da ieri i professori e i dipendenti si sono recati alle urne per le operazioni che si sono concluse ieri.

Tra gli eletti spiccano i nomi di Paola Adinolfi, prima per consensi con 214 voti e di Carmine Gaeta, candidato del settore scientifico, eletto con 166 voti. A completare la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione ci sono Iorio, De Pasquale e Pintozzi che, all’interno del Cda, rappresenterà il settore dei dipendenti dell’Università degli Studi di Salerno.

La Adinolfi, unica donna candidata, a caldo, pochi minuti dopo la sua affermazione, ha rilasciato una breve dichiarazione: “Lavorerò per una Università che persegue l’ eccellenza, al contempo proiettata verso gli sviluppi tecnologici ma saldamente ancorata alla cultura umanistica; una Università equa ed inclusiva, che superi ogni discriminazione di genere e qualunque forma di iniquità. Particolare attenzione la dedicherò alle fasce dei colleghi associati e ricercatori, affinché l’ Ateneo possa promuoverne una piena ed adeguata valorizzazione, favorendone il percorso di crescita professionale”.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Unisa si insedierà il prossimo 10 Marzo. Mentre già fervono le trattative per l’elezione del nuovo rettore dopo l’impossibilità per Loia di ricandidarsi le voci di corridoio danno per certe le candidature dei direttori di due dipartimenti umanistici molto conosciuti nell’ambiente universitario e molto attivi sul territorio.