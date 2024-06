Ustionato per fuga di gas, morto dopo giorni di agonia

Non ce l’ha fatta Antonio Pucciarelli, l’anziano di 78 anni rimasto gravemente ustionato la scorsa settimana a seguito di una fuga di gas all’interno della propria abitazione di Aueltta, in provincia di SALERNO. L’anziano era ricoverato in gravissime condizioni presso il Centro Grandi Ustionati del Cardarelli di Napoli, dove è morto oggi. Troppo gravi le ustioni riportate in diversi parti del corpo. I funerali lunedì 17 giugno presso la chiesa di sant’Antonio.