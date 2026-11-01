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Usa, jet privato precipita su quartiere residenziale a Palm Beach: 9 morti

  • Novembre 1, 2026
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Usa, jet privato precipita su quartiere residenziale a Palm Beach: 9 morti

(Adnkronos) –
Nove persone sono morte nello schianto di un jet privato Learjet 60 precipitato in una zona residenziale della contea di Palm Beach, nel sud della Florida. Lo hanno riferito le autorità americane, precisando che tutte le vittime si trovavano a bordo del velivolo, decollato dall’aeroporto internazionale Austin-Bergstrom, in Texas, e diretto alle Bahamas. Secondo i dati del sito di monitoraggio Ads-B Exchange, l’aereo avrebbe perso circa 8.230 metri di quota in un solo minuto, poco prima dell’interruzione del segnale di tracciamento. La Federal Aviation Administration (Faa) e il National Transportation Safety Board (Ntsb) hanno avviato un’indagine per accertare le cause dell’incidente. 

 

 

“Lo schianto aereo avvenuto oggi nella contea di Palm Beach, in Florida, è una tragedia terribile”, ha dichiarato il segretario ai Trasporti americano Sean Duffy. Il velivolo è precipitato a circa 6,4 chilometri a sud dell’aeroporto di West Palm Beach, recentemente ribattezzato in onore del presidente Donald Trump. Il tycoon si trovava oggi nella stessa località, dove sorge la sua residenza di Mar-a-Lago, ma aveva lasciato l’aeroporto a bordo dell’Air Force One circa un’ora prima dell’incidente. 

internazionale/esteri

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