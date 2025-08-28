Us Open, Paolini batte Jovic e va al terzo turno. Vince anche Darderi - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Troppo Alcaraz per Bellucci: Carlos vince in tre set e vola al terzo turno
Us Open, Paolini batte Jovic e va al terzo turno. Vince anche Darderi
Lite agli Us Open: Ostapenko perde e si infuria, Townsend ‘guida’ i fischi del pubblico
Papera di Onana e 26 rigori: squadra di quarta serie elimina il Manchester United
Ultim'ora Nazionale

Us Open, Paolini batte Jovic e va al terzo turno. Vince anche Darderi

  • Agosto 28, 2025
  • 0
  • 92
  • 1 Min Read
Us Open, Paolini batte Jovic e va al terzo turno. Vince anche Darderi

(Adnkronos) –
Jasmine Paolini e Luciano Darderi volano al terzo turno degli Us Open 2025. La tennista azzurra ha battuto la statunitense Iva Jovic, numero 73 del mondo, in due set con il netto punteggio di 6-3, 6-3 nel secondo turno dello Slam americano, che giovedì 28 agosto vedrà il ritorno in campo del campione in carica Jannik Sinner. Nel prossimo turno Paolini affronterà la vincente della sfida tra la statunitense McCartney Kessler e la russa Veronika Kudermetova. Match mai in discussione quello di Paolini, che riesce a imporre il suo ritmo fin dai primi scambi e mostra tutta la differenza di ranking con l'avversaria, che si arrende 6-3. Le cose per la statunitense non migliorano nel secondo parziale, con Jasmine che piazza due break in apertura e chiude il set 6-3, raggiungendo così il terzo turno. Vince anche Luciano Darderi, che raggiunge per la prima volta in carriera il terzo turno degli Us Open superando in quattro set l'americano Eliot Spizzirri, numero 127 del mondo, con il punteggio di 6-0, 7-6 (3), 6-7 (8-10), 6-4.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025