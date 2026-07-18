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Universo Beach, dopo la chiusura i vigili “sgomberano” la spiaggia
Salerno

Universo Beach, dopo la chiusura i vigili “sgomberano” la spiaggia

  • Luglio 18, 2026
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Universo Beach, dopo la chiusura i vigili “sgomberano” la spiaggia

Dopo l’ordinanza di chiusura disposta dal Comune di Salerno, sulla spiaggia di “Universo Beach” sono arrivati i controlli della Polizia Municipale. Gli agenti, agli ordini del comandante Rosario Battipaglia, intorno a mezzogiorno sono intervenuti sul tratto antistante Lungomare Marconi, invitando i bagnanti ad allontanarsi per via delle nuove disposizioni comunali. Nelle scorse ore, infatti, il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca ha disposto la chiusura della spiaggia per 60 giorni, a causa della contaminazione fecale emersa dai rilievi dell’Arpac.

Ieri sera gli ingressi all’arenile sono stati sbarrati con blocchi di cemento ma questa mattina decine di persone hanno comunque raggiunto la spiaggia per fronteggiare il caldo torrido e trascorrere qualche ora di relax. Una situazione che, come previsto dall’ordinanza, ha reso necessario l’intervento della Polizia Municipale che ha “sgomberato” la spiaggia, invitando tutti ad allontanarsi per ottemperare al provvedimento emanato da Palazzo Guerra.

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