Piazza Casalbore, anziana spinta a terra: cittadini fermano lo scippatore

Attimi di paura questa mattina in Piazza Casalbore, a Salerno, dove un’anziana è rimasta coinvolta in un tentato scippo mentre attendeva l’arrivo dell’autobus. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata avvicinata da un uomo arrivato a bordo di un’autovettura che avrebbe tentato di impossessarsi della sua borsa.

Nel corso della colluttazione l’anziana è caduta a terra, ma fortunatamente non avrebbe riportato gravi conseguenze. Le urla della vittima hanno richiamato l’attenzione delle numerose persone presenti nella piazza. Alcuni cittadini sono intervenuti immediatamente riuscendo a bloccare il presunto autore del tentato scippo e a impedirne la fuga in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.