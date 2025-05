Unisa, ex deputato Iovino: «Provocato e diffamato dal professore»

di Erika Noschese

«Quello che non viene mostrato, e che probabilmente volutamente si omette, è ciò che ha preceduto quelle immagini: una lunga sequenza di provocazioni, diffamazioni e attacchi verbali rivolti alla mia persona che hanno creato un clima di esasperazione ed ostile. Trovo scorretto, oltre che grave, che si arrivi a giudicare una persona senza conoscere i fatti nella loro interezza». È quanto racconta Luigi Iovino, studente universitario, già deputato alla Camera nella XVIII legislatura della Repubblica Italiana, di cui è stato dal 2 ottobre 2019 al 12 ottobre 2022 segretario dell’ufficio di presidenza della Camera dei deputati, esponente del Movimento 5 Stelle. Iovino, nei giorni scorsi, è stato protagonista di un vivace scambio di battute con il docente universitario Gennaro Avallone al quale ha rivolto parole come “stai zitto” e “non romperci il c***”. Parole che hanno indignato studenti universitari, docenti ma anche i tanti cittadini che hanno avuto modo di visionare il video tramite il web, spaccando di fatto l’opinione pubblica. Iovino, dal canto suo, ha scelto di metterci la faccia, ammettendo di essere lui l’uomo ripreso nello scontro con il professor Avallone e di raccontare la sua verità, soprattutto alla luce dei tanti attacchi ricevuti, a poche ore dalla divulgazione del video, verosimilmente girato da uno studente universitario: «Il docente mi ha inseguito per l’intero corridoio inveendomi contro e recriminando il fatto che fossi stato deputato. Io sono stato in silenzio fino alla fine, quando come da video, si nota il docente che continua ad inseguirmi e mi rincorre per continuare ad urlare verso la mia persona. Mi dispiace assistere a processi superficiali alimentati da chi ha interesse solo a creare divisione anche a costo di danneggiare la serenità della comunità universitaria – ha dichiarato l’ex deputato pentastellato – Mi ritengo parte lesa nella vicenda che peraltro è stata anche abbondantemente strumentalizzata. Chi mi conosce sa che persona sono e sa che il mio impegno è sempre stato improntato al rispetto, al dialogo e alla responsabilità, e non accetto che la mia immagine venga infangata per fini che nulla hanno a che vedere con il bene dell’Università». Intanto, Iovino ha annunciato la sua volontà di agire per vie legali a tutela della sua persona: «Mi rivolgerò alle autorità competenti per tutelare la mia persona e ristabilire la verità dei fatti. Spero si comprenda che questi simili episodi, se non arginati con serietà, rischiano di compromettere il clima civile e democratico che dovrebbe essere la base della vita accademica», ha infatti dichiarato.