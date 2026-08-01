Un libro sotto le stelle, Mario Avagliano

Grande successo di pubblico al Circolo Velico Stabia per l’inaugurazione della XXII edizione della rassegna nazionale libraria “Un libro sotto le stelle”, organizzata dall’Associazione Meridiani e dal Circolo Velico Stabia. Ad aprire la rassegna è stato lo storico e giornalista Mario Avagliano, che ha presentato Voto alle donne! La storia di una battaglia, dalle suffragette alla Costituente, scritto con Marco Palmieri ed edito da Einaudi. Quella di Castellammare di Stabia è stata la 52ª presentazione del libro in tutta Italia. Nel corso della conferenza, Avagliano ha ripercorso davanti a una platea attenta e partecipe le lunghe battaglie condotte dalle donne italiane per la conquista dei diritti politici e civili: dalle prime rivendicazioni dell’Ottocento al movimento suffragista, dalle due guerre mondiali alla Resistenza, fino al voto del 1946 e all’ingresso delle 21 Madri Costituenti nell’Assemblea chiamata a scrivere la Costituzione repubblicana. Particolarmente applaudito il passaggio dedicato all’attualità di quella storia. Avagliano ha sottolineato come la parità tra donne e uomini, affermata dalla Costituzione, rappresenti ancora oggi un obiettivo non pienamente conseguito e come conoscere il lungo percorso compiuto dalle donne per conquistare la cittadinanza sia essenziale per comprendere anche le disuguaglianze che persistono nel presente. A moderare l’incontro è stata Ivana Aufiero, Consultant Associazione Meridiani. Apprezzati dal pubblico anche gli interventi del giornalista Luigi Vicinanza, già sindaco di Castellammare di Stabia e Lino Di Capua, delegato alla cultura del Circolo Velico Stabia, che hanno evidenziato come il volume di Avagliano e Palmieri ricostruisca anche vicende ed episodi legati alla storia di Castellammare di Stabia, inserendoli nel più ampio racconto nazionale dell’emancipazione femminile. È intervenuto inoltre il consigliere regionale Franco Picarone, che ha sottolineato il valore del lavoro storico e divulgativo di Avagliano e l’importanza del libro nella battaglia culturale per una effettiva eguaglianza tra donne e uomini. La serata inaugurale ha così aperto la nuova edizione di “Un libro sotto le stelle” nel segno di una pagina decisiva della storia italiana: la conquista del voto femminile e l’ingresso delle donne, da protagoniste, nella vita politica della Repubblica. Una conquista che, come emerge dal libro di Avagliano e Palmieri, non fu una concessione, ma il risultato di decenni di mobilitazione, impegno civile e battaglie per i diritti. La seconda serata è stata affidata a Gino Rivieccio con il suo ultimo lavoro dal titolo Che io sappia, non so. Cordata di minime e massime senza tempo, Guida editori. L’iniziativa che vanta il patrocinio di Rai, Consiglio Regionale della Campania, Città Metropolitana di Napoli, delle Amministrazioni comunali di Salerno, Castellammare di Stabia e Vietri sul Mare e il sostegno della CCIAA di Salerno, concluderà il primo ciclo degli incontri stasera con il Presidente Nazionale USSI e volto storico RAI, Gianfranco Coppola con il libro Indimenticabili. I cento anni del Napoli raccontati con le storie delle sue amichevoli internazionali, Le Varie. Né discuteranno con Coppola, Vincenzo Ungaro, curatore della rassegna per gli incontri stabiesi, l’ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo, il giornalista Salvatore Imparato, l’allenatore e opinionista Gigi De Canio e l’ex bandiera della Juve Stabia Roberto Amodio. A ricevere gli ospiti Giuseppe Esposito e Marianna Di Somma per il Circolo Velico Stabia, Alfonso Giarletta, Nello Ferraioli, Daniela Siano per l’Associazione Meridiani. La conduzione delle serate è stata affidata all’impeccabile conduzione, al savoir faire e alla signorilità di Sonia Di Domenico, presenter dell’Associazione Meridiani e alla professionalità di Silvio Martino, speaker di Rai Radio Live Napoli, che ha deliziato le serate anche con le letture di brani scelti per l’occasione dall’autore. Il secondo ciclo salperà da Salerno a bordo del traghetto Acquarius della Travelmar il 28 agosto alle 19:30, con il libro A(r)marsi con cinque ciottoli, San Paolo Edizioni, di don Roberto Faccenda. L’ingresso agli incontri è gratuito con prenotazione obbligatoria (fino ad esaurimento posti) scrivendo a info@associazionemeridiani.it o chiamando il +39 339.7686861. Per sostenere l’iniziativa, è gradito l’acquisto del libro (almeno una copia per coppia), i cui proventi andranno direttamente alle case editrici.