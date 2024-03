Un libro racconta il programma elettorale delle Chiancarelle

“Salerno al voto”: è il titolo del libro di Giuseppe Vuolo, presentato sabato sera presso la libreria Imagine’s Book con la consigliera di opposizione Elisabetta Barone. Il libro affronta tutti i problemi aperti in città a 30 anni dall’esperienza avviata da Vincenzo De Luca e proseguita dai suoi uomini. Dall’urbanistica, ai servizi, all’ambiente, alla cultura, alla critica situazione finanziaria del Comune, ai problemi delle Frazioni alte, della trasparenza e della democrazia reale nella seconda città della Campania. Suggerendo soluzioni adeguate ed originali che configurano in sostanza un Nuovo Progetto per la città. Il libro è nato dalla candidatura, alle scorse elezioni amministrative, dei Figli delle Chiancarelle che hanno presentato – e successivamente Vuolo racchiuso nel suo libro – un importante programma elettorale per la città di Salerno.