Roccapiemonte. Il sindaco Pagano fa il punto della situazione

Carmine Pagano, sindaco del comune di Roccapiemonte, racconta di alcune delle tante sfide che sta attraversando il paese e dei progetti futuri, o in atto, per superarle. Il programma prevede la messa in sicurezza e la ristrutturazione di tutte le scuole, come l’asilo in Via Carmine Pagano, la scuola di Casali e quella in Via Berlinguer. Grazie a dei finanziamenti è prevista anche la progettazione di Piazza Zanardelli e la rigenerazione della zona in Via Starza, per l’esattezza di un alloggio Erba del luogo circostante. Non manca la ristrutturazione di alcune delle strade di Roccapiemonte e la futura partecipazione a un bando strade per la messa in sicurezza di queste ultime. Il Sindaco ci informa che il comune si sta anche impegnando nel commercio. C’è stata, infatti, l’apertura di due esercizi commerciali: una posta privata e una paninoteca. Un occhio di riguardo, poi, è puntato soprattutto ai giovani. Per loro sono previsti gli ormai consueti eventi estivi, come “l’estate ragazzi” in Via Ponte e il beach volley svolto in piazza. Ma, oltre gli eventi di svago, sono previsti anche incontri nelle scuole con specialisti. Al liceo scientifico Bonaventura Rescigno ci sono stati appuntamenti con un posturologo e un nutrizionista, programmati proprio per informare i ragazzi, in particolar modo sul campo della nutrizione. “Molti giovani vanno incontro a disturbi del comportamento alimentare, occorre parlarne e fare chiarezza in modo da prevenire o aiutare.”, afferma il Sindaco. “Dedicandoci ai ragazzi, non dobbiamo, però, trascurare gli anziani.”. Per loro, infatti, sono previsti soggiorni termali e due spettacoli teatrali al teatro di Pagani. A breve avverrà la riapertura della casa di Wilma, un centro che punta all’organizzazione di eventi dedicati agli anziani. Per quanto riguarda il campo sanitario, invece, periodicamente il comune organizza incontri per la prevenzione del cancro al seno e, una volta al mese, specialisti di due laboratori “Micron” e “La Salute”, si alternano per offrire ulteriori visite. Il 21 marzo ci sarà un dermatologo e il 22 la Dottoressa Sansone che farà i pap test. Insomma, una serie di professionisti pronti ad aiutare i cittadini. Martina Coppola