Un film su Sinner? Jannik 'sceglie' Will Smith: "Perché no?". E la star accetta...
  • Ottobre 17, 2025
  • 0
  • 109
  • 1 Min Read
Will Smith e Jannik Sinner. Will Smith è Jannik Sinner. Mentre l'azzurro dà spettacolo al Six Kings Slam in Arabia Saudita, con l'ennesima finale contro Carlos Alcaraz all'orizzonte, sui social rimbalza la risposta alla domanda 'Quale star di Hollywood sarebbe Jannik Sinner in un film?'. La risposta del numero 2 del mondo è immediata: "Andiamo con Will Smith. Perché no?", dice Sinner. "E' differente ma va bene", aggiunge l'altoatesino.  Will Smith, 57 anni, in carriera ha interpretato il ruolo di Richard Williams, il padre delle fuoriclasse Venus e Serena. Il film King Richard accende i riflettori sul ruolo del papà-coach, che da autodidatta tennistico plasma le figlie giocatrici alla periferia di Los Angeles e porta le sue bambine a diventare le dominatrici del tennis mondiale. Il 'casting' di Sinner rimbalza di profilo in profilo sui social e arriva nel radar della star di Hollywood. La risposta dell'attore è immediata. Ecco Will Smith al posto di Sinner sul Centrale di Wimbledon con il trofeo dei Championships tra le mani: "Jannik, io ci sono". 
