Ultras : 1.500 euro donati alla Caritas

Solidarietà concreta dal cuore del tifo organizzato. Nella giornata del 19 febbraio, presso la sede degli Ultras UMS in via Nizza, è stato consegnato il ricavato della raccolta di beneficenza promossa dal Direttivo attraverso la vendita di 300 sciarpe commemorative.

L’importo complessivo di 1.500 euro è stato devoluto alla Caritas Diocesana di Salerno, rappresentata dal presidente Don Antonio Romano, alla presenza di Don Roberto Faccenda, che fin dall’inizio aveva accolto con entusiasmo l’iniziativa solidale. Nel corso dell’incontro, Don Antonio Romano ha illustrato le attività e i progetti portati avanti dalla Caritas di Salerno a sostegno delle persone in difficoltà, ricevendo apprezzamenti per l’impegno e la dedizione dimostrati verso i meno abbienti.