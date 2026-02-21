Fuorni: perquisizione a Salerno, trovati smartphone e droga

Smartphone e quantitativi di sostanze stupefacenti sono il frutto di una perquisizione straordinaria avvenuta questa mattina nella Casa circondariale di Salerno. All’operazione, disposta dalla direzione del carcere, hanno preso parte uomini del reparto di Polizia penitenziaria in forza all’istituto, personale a supporto inviato dal Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Campania e unita’ cinofile del Corpo. Impiegati inoltre alcuni dispositivi jammer. La perquisizione straordinaria – si legge su ‘Giustizianewsonline’, il notiziario web del ministero della Giustizia – ha fatto seguito a una serie di interventi recentemente realizzati nell’istituto salernitano per contrastare l’ingresso e lo spaccio di sostanze stupefacenti nonche’ la detenzione illegale di apparecchi telefonici da parte dei detenuti.