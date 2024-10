Ultimo ciak: “‘A Chiana: una storia lunga secoli”

Si è tenuto presso la Sala del Consiglio di Banca Campania Centro l’ultimo ciak simbolico e l’incontro di chiusura delle riprese del progetto ‘A Chiana, un’iniziativa promossa da Banca Campania Centro e dalla Fondazione Cassa Rurale Battipaglia, insieme all’Associazione SalernoInFestival/Linea d’Ombra Festival. L’incontro ha rappresentato un importante momento di riflessione su un progetto che, negli ultimi due anni, ha messo in luce la storia e il valore della Piana del Sele, formando i giovani del territorio nella produzione audiovisiva. Durante l’evento è stato proiettato il trailer del docufilm “‘A Chiana: una storia lunga secoli”, diretto da Andrea D’Ambrosio e realizzato con il supporto di numerosi partner, tra cui il Comune di Battipaglia, il Consorzio Destra Sele e Jcoplastic S.p.A., con la produzione esecutiva di Hobos Factory. Il documentario esplora le radici storiche e culturali della Piana del Sele, un territorio ricco di storia, dall’epoca della bonifica e della riforma agraria fino agli anni dell’immigrazione e del turismo di massa. “Il progetto ‘A Chiana è una testimonianza concreta del nostro impegno per promuovere e valorizzare la memoria e l’identità del territorio”, ha spiegato Camillo Catarozzo, Presidente di Banca Campania Centro. “La Piana del Sele è un luogo straordinario, che merita di essere conosciuto e apprezzato, soprattutto dai giovani. Da tempo mi batto affinché le nuove generazioni possano riscoprire e rafforzare le loro radici, investendo qui le loro potenzialità senza sentirsi costrette ad andare via”. “Abbiamo riscoperto questo territorio attraverso immagini storiche”, ha raccontato Giuseppe D’Antonio, Direttore Artistico del Linea d’Ombra Festival, “permettendo ai giovani di entrare in contatto con un patrimonio culturale prezioso. Il cinema si conferma un potente strumento per narrare il passato e ispirare il futuro. Il documentario realizzato passerà da immagini dell’Istituto Luce a testimonianze attuali, sapientemente combinate dai giovani del progetto in un racconto profondo, grazie alla guida del regista Andrea D’Ambrosio”. L’iniziativa ‘A Chiana rientra nella partnership consolidata tra Banca Campania Centro, Fondazione Cassa Rurale e il Linea D’Ombra Festival che, negli anni, su impulso del Presidente di Banca Campania Centro, Camillo Catarozzo, e del Presidente della Fondazione, Federico Del Grosso, ha portato all’organizzazione di numerosi momenti culturali e di networking, come il format “Cinecene” e il corto “Questo è l’anello”, che ha visto il coinvolgimento – dopo un percorso formativo – dei Giovani Soci di Banca Campania Centro. L’evento conclusivo del progetto si terrà venerdì 15 novembre alle ore 18:00 presso la Sala Pasolini di Salerno. Durante la serata sarà proiettato il documentario completo e si terrà una tavola rotonda dal titolo “Economia, cinema e territori”, che vedrà la partecipazione del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, del Presidente Camillo Catarozzo e del Direttore della Fondazione Film Commission Regione Campania, Maurizio Gemma. La tavola rotonda offrirà un’importante occasione di confronto sull’impatto del cinema nella valorizzazione del territorio e della sua economia.