Lucarelli a 'Granatissimi': "Salernitana, puoi farcela. Iervolino è un plus" - Le Cronache Salernitana
Edicola

Notizie Flash!

Lucarelli a ‘Granatissimi’: “Salernitana, puoi farcela. Iervolino è un plus”
XIII Raduno “Città di Salerno”: Un successo
Il Comune di Sarno chiude con un avanzo solido e investe sul territorio
Salerno, colpito da malore muore davanti alla Cittadella giudiziaria
Salernitana

Lucarelli a ‘Granatissimi’: “Salernitana, puoi farcela. Iervolino è un plus”

  • Aprile 29, 2026
  • 0
  • 130
  • 1 Min Read
Lucarelli a ‘Granatissimi’: “Salernitana, puoi farcela. Iervolino è un plus”

Cristiano Lucarelli è intervenuto nel corso di “Granatissimi”, in onda su Ottochannel. L’ex bomber si è soffermato sull’attesa per i playoff: “Quando ci si arriva ad una classifica finale si ha contezza anche del merito del cammino fatto. Nel girone C, credo che Catania e Salernitana avrebbero meritato qualche punto di più anche per la forza delle rispettive squadre. Ora arrivano i playoff e credo che sia un vantaggio partire il più tardi possibile anche perché si affrontano squadre che invece hanno bruciato energie importanti, ancor di più in piazze importanti come Salerno, come Catania, come Cosenza dove si bruciano non solo risorse fisiche ma anche mentali”.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Liberato Gibboni
Ottobre 8, 2012
Salernitana

Follia Ginestra, l’attaccante squalificato per tre turni.

E’ arrivata puntuale la mano pesante del Giudice Sportivo che ha

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2012