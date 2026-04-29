Cristiano Lucarelli è intervenuto nel corso di “Granatissimi”, in onda su Ottochannel. L’ex bomber si è soffermato sull’attesa per i playoff: “Quando ci si arriva ad una classifica finale si ha contezza anche del merito del cammino fatto. Nel girone C, credo che Catania e Salernitana avrebbero meritato qualche punto di più anche per la forza delle rispettive squadre. Ora arrivano i playoff e credo che sia un vantaggio partire il più tardi possibile anche perché si affrontano squadre che invece hanno bruciato energie importanti, ancor di più in piazze importanti come Salerno, come Catania, come Cosenza dove si bruciano non solo risorse fisiche ma anche mentali”.
Post Recenti
- Lucarelli a ‘Granatissimi’: “Salernitana, puoi farcela. Iervolino è un plus”
- XIII Raduno “Città di Salerno”: Un successo
- Il Comune di Sarno chiude con un avanzo solido e investe sul territorio
- Salerno, colpito da malore muore davanti alla Cittadella giudiziaria
- P. De Luca (Pd), ‘ad Acerra ennesima morte inaccettabile’
Categorie
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco