Lucarelli a ‘Granatissimi’: “Salernitana, puoi farcela. Iervolino è un plus”

Cristiano Lucarelli è intervenuto nel corso di “Granatissimi”, in onda su Ottochannel. L’ex bomber si è soffermato sull’attesa per i playoff: “Quando ci si arriva ad una classifica finale si ha contezza anche del merito del cammino fatto. Nel girone C, credo che Catania e Salernitana avrebbero meritato qualche punto di più anche per la forza delle rispettive squadre. Ora arrivano i playoff e credo che sia un vantaggio partire il più tardi possibile anche perché si affrontano squadre che invece hanno bruciato energie importanti, ancor di più in piazze importanti come Salerno, come Catania, come Cosenza dove si bruciano non solo risorse fisiche ma anche mentali”.