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Udinese, il presidente Gianpaolo Pozzo ricoverato in ospedale per una polmonite

  • Novembre 1, 2026
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Udinese, il presidente Gianpaolo Pozzo ricoverato in ospedale per una polmonite

(Adnkronos) –
“Il Presidente dell’Udinese Gianpaolo Pozzo è attualmente ricoverato presso l’Ospedale di Udine a seguito di una polmonite”. Lo comunicato il club friulano.  

“Le sue condizioni cliniche sono stabili ed è seguito con la massima attenzione dal personale medico. La famiglia, fiduciosa nell’evoluzione del quadro clinico, desidera ringraziare tutti coloro che stanno manifestando vicinanza e affetto”. 

Non è un momento facile per la squadra bianconera che si trova in fondo alla classifica e arriva dal pesante ko in casa 5-2 con la Roma. I friulani nella prossima giornata, nell’anticipo del venerdì sera, sfideranno il Venezia per una sfida che sa già di salvezza.  

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