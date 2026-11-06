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Ucraina-Russia: Mosca bombarda centrale elettrica a Sumy, Kiev colpisce raffineria a Krasnodar

  • Novembre 6, 2026
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Ucraina-Russia: Mosca bombarda centrale elettrica a Sumy, Kiev colpisce raffineria a Krasnodar

(Adnkronos) – Non si fermano i combattimenti e gli attacchi in Ucraina. La Russia ha attaccato oggi una centrale elettrica vicino alla città di Sumy, nell’Ucraina orientale, e una brigata militare nella regione di Zaporizhzhia, nel sud-est, utilizzando una bomba aerea FAB-3000, ha riferito il ministero della Difesa russo, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa russe. 

Intanto una raffineria di petrolio è stata attaccata nella notte da droni ucraini che hanno innescato incendi ed esplosioni nella Russia meridionale. Secondo quanto riportato dal canale ucraino Exilenova Plus, è scoppiato un incendio presso la raffineria di petrolio Afipsky, nella regione meridionale del Territorio di Krasnodar. Un’altra ondata di attacchi ha colpito il sito nelle prime ore del mattino e ulteriori esplosioni sono state segnalate nei pressi della città di Krasnodar, ha riferito la testata, secondo cui esplosioni e incendi sono stati segnalati anche nella vicina Repubblica di Adighezia. 

 

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