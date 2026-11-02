Ucraina, Russia ha perso territorio a ottobre. Zelensky: "Putin prepara nuovo attacco" - Le Cronache
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Ucraina, Russia ha perso territorio a ottobre. Zelensky: “Putin prepara nuovo attacco”

  • Novembre 3, 2026
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Ucraina, Russia ha perso territorio a ottobre. Zelensky: “Putin prepara nuovo attacco”

(Adnkronos) –
La Russia perde terreno in Ucraina. Le forze di Mosca, a ottobre, hanno ceduto territorio secondo un’analisi Afp sulla base dei dati dell’Institute for the Study of War, think tank americano che monitora il conflitto quotidianamente. La Russia, nel dettaglio, ha perso il controllo di 28 chilometri quadrati nell’ultimo mese. In linea più generale, Mosca sta registrando un più ampio rallentamento nei guadagni territoriali in Ucraina dall’inizio del 2026. Le forze armate di Vladimir Putin hanno ottenuto guadagni territoriali esclusivamente negli oblast di Sumy e Zaporizhzhia, mentre hanno perso terreno in tutti gli altri settori del fronte, incluso quello dell’oblast di Donetsk, che rappresenta l’obiettivo principale del Cremlino. Considerando anche le infiltrazioni russe in aree non ancora sotto il pieno controllo degli invasori, le forze di Mosca hanno registrato una perdita netta di 76,38 chilometri quadrati, con una media di -2,46 chilometri quadrati al giorno. In particolare, la Russia hanno preso il controllo di 10 insediamenti, per una superficie complessiva di 5,86 chilometri quadrati, mentre le forze ucraine hanno liberato – o sgomberato dagli infiltrati – 11 insediamenti, per un’estensione di 3,24 chilometri quadrati. 

Nell’ultimo mese, inoltre, la Russia avrebbe accusato le perdite peggiori dall’inizio della guerra. Secondo lo Stato Maggiore ucraino, a ottobre 2026 Mosca ha registrato 54.400 tra morti e feriti gravi: per il quarto mese consecutivo, rileva l’Isw, le perdite del paese aggressore superano le 40.000 unità. Il comandante delle Forze per i sistemi senza pilota (USF) ucraine, il maggiore Robert “Magyar” Brovdi, ha osservato che le perdite più pesanti per l’esercito di Putin si sono verificate nelle direzioni di Dobropillya, Oleksandrivka e Hulyaipole. L’attuale sistema russo di reclutamento non riesce a inserire un numero di soldati sufficiente a compensare le perdite. Questi fattori spiegano probabilmente la scelta di puntare sui raid con missili balistici a lungo raggio e droni a reazione in maniera sempre più ampia. 

 

E il prossimo raid, secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sarebbe imminente. “Abbiamo informazioni che la Russia sta preparando un nuovo massiccio attacco contro il nostro paese, in particolare contro i settori dell’energia e della logistica. L’ipotesi è sostanzialmente che” nella giornata di martedì il mondo sarà concentrato sulle elezioni di midterm americane. Ciò che sta accadendo qui in Ucraina, insieme alle nostre difficoltà con la difesa aerea e i missili Patriot, passerà inosservato”, dice Zelensky. 

Il messaggio del presidente ucraino è indirizzato a Donald Trump e agli Usa: “Abbiamo bisogno di segnali dal mondo alla Russia”, Putin “deve sentire che il terrore non va bene, che non porterà alcun guadagno. E deve sentire che finché questa guerra continuerà, il petrolio della Russia brucerà e non sarà in grado di fare affari con il mondo guadagnando denaro. Non dobbiamo giocare con i ricavi russi dal petrolio o dal gas. Dobbiamo esercitare pressione sulla Russia in modo tale che non abbia altra scelta se non porre fine a questa guerra. L’America può farlo”. 

 

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