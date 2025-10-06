Ucraina: "Attaccata infrastruttura energetica a Chernihiv". Mosca: "Raid su Belgorod, 40.000 russi senza elettricità" - Le Cronache
Ucraina: “Attaccata infrastruttura energetica a Chernihiv”. Mosca: “Raid su Belgorod, 40.000 russi senza elettricità”

  Ottobre 6, 2025
Ucraina: “Attaccata infrastruttura energetica a Chernihiv”. Mosca: “Raid su Belgorod, 40.000 russi senza elettricità”

(Adnkronos) – L'Ucraina accusa la Russia di aver attaccato nella notte una delle infrastrutture energetiche nella regione di Chernihiv e le autorità locali denunciano blackout. L'operatore Chernihivoblenergo ha segnalato l'episodio su Telegram, come riporta Ukrinform. "Nella notte – hanno riferito – il nemico ha attaccato la zona di Ichnianshchyna. Purtroppo siamo di nuovo di fronte a un attacco diretto contro un'infrastruttura energetica". Le autorità assicurano che sono già iniziati i lavori per il ripristino della fornitura.  Un attacco ucraino ha invece danneggiato gli impianti energetici e interrotto la fornitura di energia nella città russa di Belgorod secondo quanto riferito dal governatore Vyacheslav Gladkov, secondo cui circa 40.000 abitanti sono rimasti senza elettricità dopo il raid, che ha causato danni ingenti in sette comuni. "Abbiamo ascoltato un rapporto dei funzionari dell'energia sulla natura dei danni causati dal bombardamento notturno di Belgorod. Abbiamo danni significativi", ha affermato. "L'entità dei lavori sarà significativa". Le forze di difesa aerea russe hanno distrutto 251 droni ucraini in territorio russo durante la notte. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

