Francia, il primo ministro Lecornu si è dimesso
Fine vita. L’appello di Ada: Vorrei morire felice
Martin Scorsese: “Da bambino volevo diventare prete, ma poi qualcosa è andato storto”
The Life of a Showgirl, tutti i record del nuovo album di Taylor Swift
Ascolti tv domenica 5 ottobre, testa a testa tra Gerry Scotti e Stefano De Martino
Francia, il primo ministro Lecornu si è dimesso

  Ottobre 6, 2025
Francia, il primo ministro Lecornu si è dimesso

(Adnkronos) – Il primo ministro francese Sébastien Lecornu si è dimesso e il presidente Emmanuel Macron ha accettato le dimissioni. Lo ha reso noto la presidenza francese. Macron aveva nominato Lecornu premier il mese scorso, ma la formazione del governo, sostanzialmente invariata, da lui presentata ieri sera, è stata accolta con aspre critiche da tutto lo spettro politico.  Lecornu farà una dichiarazione da Matignon alle 10.45, ha anticipato il suo entourage. Il presidente di Rn Jordan Bardella chiede a Macron di sciogliere l'Assemblea nazionale dopo le dimissioni di Lecornu. "Non ci può essere stabilità ritrovata senza un ritorno alle urne e senza lo scioglimento dell'Assemblea nazionale", ha dichiarato Bardella.  Il leader della France Insoumise Jean-Luc Melenchon sollecita "l'esame immediato" della mozione per la destituzione del presidente Macron presentata da 104 deputati.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

