Francia, il primo ministro Lecornu si è dimesso

(Adnkronos) – Il primo ministro francese Sébastien Lecornu si è dimesso e il presidente Emmanuel Macron ha accettato le dimissioni. Lo ha reso noto la presidenza francese. Macron aveva nominato Lecornu premier il mese scorso, ma la formazione del governo, sostanzialmente invariata, da lui presentata ieri sera, è stata accolta con aspre critiche da tutto lo spettro politico. Lecornu farà una dichiarazione da Matignon alle 10.45, ha anticipato il suo entourage. Il presidente di Rn Jordan Bardella chiede a Macron di sciogliere l'Assemblea nazionale dopo le dimissioni di Lecornu. "Non ci può essere stabilità ritrovata senza un ritorno alle urne e senza lo scioglimento dell'Assemblea nazionale", ha dichiarato Bardella. Il leader della France Insoumise Jean-Luc Melenchon sollecita "l'esame immediato" della mozione per la destituzione del presidente Macron presentata da 104 deputati. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
