Ucciso ad Ibiza, la zia sui social ‘è un dolore troppo forte’

Francesco, tesoro mio, che dolore immane la tua perdita. È un dolore troppo forte”. A scriverlo sulla sua pagina Facebook è Anna Sessa, la zia di Francesco Sessa, il pizzaiolo di 35 anni originario di Pagani (Salerno) accoltellato a morte mercoledì scorso nei pressi di un bar di Platja d’en Bossa, ad Ibiza. Mentre proseguono le indagini affidate alla Guardia Civil delle Baleari e mentre i familiari più stretti sono volati in Spagna per seguire da vicino l’evolversi dalla vicenda che ha portato alla morte del ragazzo trasferitosi dal Salernitano per cercare lavoro, si attendono novità anche in merito al ritorno della salma in Italia. Ad esternare il dolore di parenti e amici è invece stata Anna Sessa. “Sei stato, sei e sarai sempre nei nostri cuori devastati da questo dolore incontenibile – scrive la donna nel suo post social – Tu sei stato il sorriso alla vita, il buonismo del mondo viveva in te, nel tuo mondo meraviglioso, gioioso di ragazzo speciale, di santi e sani principi. Il tuo gran cuore solidale raggiungeva tutti e amava tutti”. Il giovane è stato raggiunto da una coltellata al fianco nel pomeriggio del 29 aprile al culmine di una discussione – come hanno potuto ricostruire le forze dell’ordine del posto – con “altre persone straniere”, come hanno spiegato agli inquirenti alcuni testimoni. “La vita ti sorrideva sempre e tu sorridevi alla vita – scrive ancora la zia di Francesco Sessa – Avevi un mondo d’amore dentro. Francesco, mio nipote prediletto, sei e sarai sempre nelle nostre giornate: la tua luce brillerà sempre dentro di noi, sarai ovunque andremo, sarai sempre il nostro tesoro prezioso, il nostro primo pensiero del mattino. Mio dolce nipote dal cuore d’oro, oggi sei l’angelo più bello del cielo, sei nel paradiso di Gesù che tu meriti ampiamente. Adesso vola più in alto che puoi e pensa anche per tutti noi quaggiù che ti amiamo infinitamente e immensamente. Il nostro cuore spezzato dalla tua mancanza sarà sempre unito alla tua gioia pura, gioia immensa. Ciao Francesco, ci rivedremo presto”.