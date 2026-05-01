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Incidente a Giovi: frontale tra due auto, 21enne ferito, conducente fugge

  • Maggio 1, 2026
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Incidente a Giovi: frontale tra due auto, 21enne ferito, conducente fugge

Paura stasera a Giovi per uno scontro frontale tra una Fiat 500 e una Citroen. Attivata dal 118, la Pubblica Assistenza V.O.P.I. è intervenuta soccorrendo un ragazzo di 21 anni: trauma cranico non commotivo, escoriazioni varie e trauma a entrambi i polsi. Trasportato al Ruggi, non è in pericolo di vita.

Il conducente della Citroen si è allontanato senza prestare soccorso. Sul posto le forze dell’ordine.

“Fermarsi è un dovere umano oltre che legale” ricordano i volontari V.O.P.I. Indagini in corso per rintracciare il fuggitivo.

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